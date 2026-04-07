Oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il segno del Capricorno potrebbe sperimentare un atteggiamento positivo, mentre lo Scorpione potrebbe risultare più selettivo nelle scelte. L’astrologo indica che, se ci si sente più distaccati del solito, questa sensazione potrebbe essere collegata alle influenze astrali del giorno. La giornata si presenta con queste caratteristiche per i segni citati, senza ulteriori dettagli specifici.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 7 aprile! Se oggi ti senti un po’ più distaccato del solito. non è un caso. Martedì è quel giorno in cui inizi a tirare le somme di tutto quello che hai visto negli ultimi giorni. Non è successo niente di eclatante, ma hai accumulato abbastanza dettagli da farti cambiare atteggiamento. Oroscopo di Paolo Fox, martedì 7 aprile 2026, segno per segno. E la differenza è sottile ma fortissima: non reagisci più allo stesso modo. Cose che prima ti avrebbero fatto scattare, oggi le guardi e basta. Persone che prima rincorrevi, oggi le lasci lì. Situazioni che cercavi di capire, oggi le prendi per come sono. Non è che non ti importa più, è che non vuoi più sprecare energia a interpretare, giustificare o sistemare tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 7 aprile: Capricorno positivo, Scorpione selettivo

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Oggi una Pasquetta difficile per i nati sotto il segno dei Gemelli. Probabilmente il tutto è dovuto dal fatto che dobbiate lavorare anche oggi, o da un contesto che non vi sta facendo esprimere. Il tutto migliora nel week end. L’oroscopo di Paolo Fox di lunedì 6 ap - facebook.com facebook