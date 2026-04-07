Il confronto tra Olly e Alberto Dandolo è passato da semplici scambi di opinioni a una forte polemica pubblica. La discussione, che ha coinvolto temi come diete e consumo di alcol, si è intensificata durante un evento a Assago, con parole che non sono state pronunciate sul palco ma che sono state comunque oggetto di attenzione. La vicenda ha suscitato reazioni tra i presenti e ha acceso un acceso dibattito sui social.

Il botta e risposta tra Olly e Alberto Dandolo è arrivato a un punto di non ritorno. Quello che era iniziato come un’indiscrezione sulla rubrica del settimanale Oggi si è trasformato in uno scontro pubblico che ha coinvolto Instagram, la televisione e ha sollevato questioni ben più profonde sul rapporto tra artisti, immagine e industria dello spettacolo. Federico Olivieri, in arte Olly, ha deciso di mettere i puntini sulle i con una replica netta e inequivocabile al giornalista 52enne. Dopo giorni di velate accuse, mezze verità e post al vetriolo, il vincitore di Sanremo 2025 ha affidato ai social la sua versione definitiva: “ Non ho problemi di alcolismo, non ho problemi di alimentazione “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Olly contro Dandolo, la polemica esplode: diete, alcol e le parole mai dette sul palco di Assago

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Temi più discussi: Non ho problemi di alcolismo. Olly costretto a rispondere a Dandolo: Attaccata la professionalità del mio team; Olly, il botta e risposta sulla dieta continua. Alberto Dandolo: Lo hai detto tu sul palco prima di bere. Il cantante furioso: Non ho...; Olly, esplode la polemica dopo il gesto al concerto a Milano. E lui sbotta: Non sono alcolizzato, cosa è successo; Olly, la dieta, il controllo dello staff e la dismorfia: Non mi piacevo.

Olly risponde a Dandolo: Non ho problemi di alcolismo, attaccata la professionalità del mio teamNon si placa il botta e risposta tra Olly e il giornalista Alberto Dandolo. Quella che era nata come un’indiscrezione su una presunta dieta ferrea è degenerata in uno scontro che tocca temi sensibili ... fanpage.it

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Dopo l’apertura dei Ricchi e poveri, il ciclo Cantautori, Pop e Rap. Punti di vista, curato da Roberto Vecchioni e Margherita Rubino continua proprio con Vecchioni **mercoledì 8 aprile** 2026 al Palazzo Ducale di Genova. **Seguono poi Sayf (29 aprile), Olly ( - facebook.com facebook