Olimpia Milano | il film è sempre lo stesso anche Valencia vince in rimonta

L’Olimpia Milano ha perso anche questa volta, sconfitta in rimonta da Valencia. La squadra italiana sembra ripetere lo stesso copione partita dopo partita, senza trovare soluzioni diverse. La sfida si è conclusa con una vittoria per gli spagnoli, che hanno recuperato punti nel secondo tempo. La partita si è giocata in Spagna, davanti a un pubblico caldo, e ha portato a un risultato che si ripete frequentemente per la squadra milanese.