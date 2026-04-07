Olimpia Milano | il film è sempre lo stesso anche Valencia vince in rimonta
L’Olimpia Milano ha perso anche questa volta, sconfitta in rimonta da Valencia. La squadra italiana sembra ripetere lo stesso copione partita dopo partita, senza trovare soluzioni diverse. La sfida si è conclusa con una vittoria per gli spagnoli, che hanno recuperato punti nel secondo tempo. La partita si è giocata in Spagna, davanti a un pubblico caldo, e ha portato a un risultato che si ripete frequentemente per la squadra milanese.
Valencia (Spagna) - La strada di troppe partite dell’Olimpia è talmente sempre uguale e ormai non è neanche più sorprendente raccontarlo. Se le partite fossero di 30 minuti in questa stagione l’Olimpia Milano starebbe già festeggiando l’accesso ai playoff, forse anche come testa di serie. Invece durano 40’ ed è ormai certa che la post-season non la giocherà per il quarto anno consecutivo. Questa volta, a Valencia, finisce 102-96 per i padroni di casa (che invece ai playoff ci andranno) e l’Olimpia ha dilapidato 14 punti di vantaggio negli ultimi 13 minuti. Questa significa che dopo aver guidato con personalità la partita, la spina si stacca di colpo incassando un -20 egli ultimi13 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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