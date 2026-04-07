A partire dal 13 aprile 2026, nel territorio di Carrara, una nuova dottoressa di medicina generale inizierà a esercitare. La sua presenza offrirà un punto di riferimento per i cittadini che cercano assistenza medica di base nella zona di Marina di Carrara. La scelta di un nuovo medico può rappresentare un passo importante per chi necessita di un professionista di fiducia per le proprie esigenze sanitarie.

La dottoressa Francesca Maria Pierri inizierà a operare come medico di medicina generale nel territorio di Carrara a partire dal 13 aprile 2026. L’attività professionale si svilupperà in due sedi situate a Marina di Carrara, precisamente in via Ingolstadt 3 e in via Farini 62. L’inserimento di una nuova figura medica nell’area di Marina di Carrara risponde alla necessità di garantire la copertura sanitaria locale. L’organizzazione è coordinata dall’Azienda USL Toscana nord ovest, che ha formalizzato l’avvio del servizio per la data del 13 aprile 2026. Digitalizzazione dei servizi e gestione dell’utenza. Per l’assegnazione del nuovo medico, l’Asl ha predisposto diverse modalità telematiche che permettono di evitare l’attesa fisica agli sportelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo medico a Marina di Carrara: ecco come scegliere la dottoressa

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Qualcuno della zona di marina di Carrara C’è qualcuno che può darmi qualche consiglio logistico per un lungo da fare domani in quella zona Partendo da Marinella di Sarzana o giù di lì Grazie mille - facebook.com facebook