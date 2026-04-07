Una giovane carovana panafricana sta attraversando il Congo, promuovendo un messaggio di pace e unità. Il gruppo, composto da ragazze e ragazzi, si muove da ovest verso altre parti del paese. La loro presenza si inserisce in un contesto di tensioni e conflitti in alcune zone della Repubblica democratica del Congo. La carovana si propone di sensibilizzare la popolazione sulla volontà di evitare il ritorno alla guerra.

Conflitto dimenticato Da ovest a est, 2500 chilometri per rompere il silenzio. La pace? Questione di «coscienza collettiva, non solo negoziati». Ma nell’Ituri e nel Kivu proseguono le stragi. La pax Usa non va, la caccia alle risorse sì Conflitto dimenticato Da ovest a est, 2500 chilometri per rompere il silenzio. La pace? Questione di «coscienza collettiva, non solo negoziati». Ma nell’Ituri e nel Kivu proseguono le stragi. La pax Usa non va, la caccia alle risorse sì Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «No alla guerra». Una giovane Carovana panafricana si aggira per il Congo

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Si aggira con una mano sanguinante per Modena, gli agenti scoprono che si è ferito durante un furto in un'autoUn arresto per furto aggravato su autoveicolo, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nella notte a Modena.

La Guerra Eterna del Congo

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Il discorso integrale di Pedro Sánchez. No alla guerra in Iran, i grandi disastri dell'umanità cominciano cosìBuongiorno, care concittadine e cari concittadini, mi rivolgo a voi per informarvi della crisi che si è scatenata in Medio Oriente, della posizione del governo di Spagna e delle azioni che stiamo ... huffingtonpost.it

La chiostra del Palazzo della Carovana ha assunto la sua forma attuale tra il 1928 e il 1930, quando la Scuola Normale decise di ampliare i propri spazi. Oggi è uno degli ambienti più versatili: passaggio quotidiano per studentesse e studenti e personale, ma facebook

La carovana di veicoli, la musica a tutto volume e l’allarme dato da un cittadino. Il rave invade il parco eolico x.com