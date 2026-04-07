In un mercato europeo sempre più interconnesso, la tutela del brand rappresenta una delle principali preoccupazioni per le aziende che vogliono espandersi a livello internazionale. Di conseguenza, sono stati individuati otto studi legali considerati tra i più affidabili nel settore della proprietà intellettuale e della protezione del marchio. Questi studi si distinguono per la loro esperienza e per i servizi offerti alle imprese che intendono salvaguardare i propri asset immateriali.

In un mercato unico sempre più interconnesso, la protezione degli asset immateriali è diventata la sfida prioritaria per ogni impresa che miri alla scalabilità internazionale. Il marchio non è solo un segno grafico, ma il contenitore dell’intero valore reputazionale di un’azienda. Eppure, operare nel territorio dell’Unione Europea espone i brand a rischi di contraffazione e “brand squatting” estremamente sofisticati. Affidarsi a professionisti capaci di navigare tra le pieghe del diritto comunitario e le procedure dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) è l’unica strategia per trasformare un’idea creativa in un asset patrimoniale protetto e monetizzabile. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Migliori professionisti per la tutela del brand in Europa: lista degli 8 studi più autorevoli

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