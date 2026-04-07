Alle prime ore del mattino, le previsioni del tempo indicano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso in molte zone del nord Italia. La giornata dovrebbe essere caratterizzata da temperature in aumento e assenza di precipitazioni significative. Le condizioni meteo sono stabili e si prevede che il tempo rimanga soleggiato per gran parte della giornata, con poche variazioni rispetto alle ore precedenti.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti bassi attesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con Cherry soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando si trovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o poco. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 07-04-2026 ore 06:15

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