mercato immobiliare ecco dove conviene e dove no acquistare casa in puglia il report europeo

Un nuovo report europeo analizza il mercato immobiliare in Puglia, evidenziando le differenze tra le varie città della regione. In alcune località, il costo di una casa di circa 75 metri quadrati richiede un impegno economico che si traduce in oltre 40 anni di lavoro per poterla acquistare. La ricerca fornisce dati precisi sui tempi necessari per coprire le spese in diverse aree della regione.

In alcune città della Puglia per acquistare una casa di 75 metri quadri servono oltre 40 anni di sacrifici. Lo stabilisce il report House4All di Espon, che ha analizzato 22 milioni di annunci immobiliari in tutta Europa. L'analisi statistica risponde a un criterio molto semplice: quanti anni servono a ripagare una casa — secondo il prezzo medio — di 75 metri quadri se un residente impegna un terzo del proprio reddito. In sostanza, il report incrocia i guadagni medi di una località con il costo delle abitazioni, per disegnare a tinte chiare la crisi abitativa di una parte dell'Europa. E anche alcuni casi studio (come quello di Como). La Puglia è messa male. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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