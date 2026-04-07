Memoria sempre piena? La chiavetta che svuota lo smartphone in due minuti e costa pochissimo
Quando lo spazio di archiviazione del telefono si esaurisce, può diventare un problema rapido da risolvere, soprattutto se si ha bisogno di scattare una foto o registrare un video. Una chiavetta di memoria esterna, disponibile a prezzi contenuti, permette di liberare spazio sul dispositivo in pochi minuti, trasferendo rapidamente foto e file. Questo metodo rappresenta una soluzione semplice e immediata per evitare che la memoria del telefono si riempia troppo in fretta.
Stai per filmare qualcosa o scattare una foto ricordo e lo smartphone ti blocca con la notifica che tutte temono: memoria piena. Scorri la galleria cercando cosa cancellare, ma non vuoi perdere niente e finisci per non cancellare nulla. Il cloud sarebbe la soluzione ovvia, ma tra abbonamenti, velocità di upload lenta e la sensazione vaga di non sapere dove finiscono davvero le tue foto, non è sempre la risposta giusta. Esiste un’alternativa più semplice, fisica e definitiva: una chiavetta, un piccolo dispositivo con due connettori che si collega direttamente allo smartphone e permette di spostare foto e video in pochi minuti, senza Wi-Fi, senza abbonamenti e senza passare da nessun server esterno. 🔗 Leggi su Dilei.it
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