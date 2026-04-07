In Europa e nel resto del mondo, il leader politico ha ottenuto risultati significativi, rafforzando la propria posizione internazionale. Nel frattempo, il centrosinistra si trova in una fase di tensioni interne e di difficoltà nel trovare una strategia unitaria. Alcuni osservatori notano come ci siano figure che, pur avendo ruoli legati alla politica, sembrano mostrare scarsa comprensione delle dinamiche del settore, anche in ambiti in cui lavorano da tempo.

Non tutti capiscono di politica, e pazienza. Più grave è che spesso non capiscano di politica neppure coloro che ci campano sopra. E allora facciamola più semplice: parliamo di calcio, la cui pedagogia almeno ha l’immediatezza plebea e brutale che può servire per comprendersi. Ebbene, raccontata in forma di pallone, l’opposizione a Meloni somiglia a quel genere di tifoso di una squadretta che batte in Coppa Italia una grande zeppa di seconde linee e con la testa altrove, e da quel fortunoso episodio ricava una filosofia della storia, un destino, un’investitura celeste. È successo con il referendum sulla riforma della magistratura, venduto... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni gioca e vince in Europa e nel Mondo. Il litigioso centrosinistra dove pensa di andare?

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Referendum, vince il No: la prima battuta d'arresto di Meloni, lo spartiacque del centrosinistra verso le politiche 2027Punto primo, banale: vince il No, quindi vince tutto quel mondo che si oppone a Meloni e al centrodestra.

Temi più discussi: Bonelli (AVS): Basta giochi sulle leadership: subito confronto sui temi. Nessuno vince da solo; Nuovo sondaggio: Silvia Salis è la sfidante più forte contro Giorgia Meloni; L'ipotesi rimpastino: la partita si gioca su Turismo e Sviluppo. Zaia fuori dal toto-nomi, non andrà al Mise; Fallimento Italia! La Bosnia vince ai rigori e va ai Mondiali.

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Paolo Natale: Con il referendum la destra si gioca a Milano la partita per la supremaziaIl politologo: Qui per me vince il No sicuro, ma a livello nazionale se vanno a votare in tanti potrebbe esserci una competizione all’ultimo voto ... milano.repubblica.it

Meloni impotente: in Sicilia è Schifani a giocare a m’ama non m’Ama(ta) Metti, una sera a cena. Alla regia non abbiamo Griffi, ma Giorgia Meloni. Sì, perché in Zona EUR, dove c’è la villa della premier, gli invitati erano Antonio Tajani e Matteo Salvini per fare - facebook.com facebook

C’è chi spinge Meloni verso elezioni anticipate, ma il rischio è che senza numeri certi Mattarella apra la strada a un governo tecnico, e non alle urne. L’alternativa è una sola: lavorare sull’economia, perché è lì che si gioca la partita vera. #zuppadiporro x.com