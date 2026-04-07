Una coach specializzata in fisico da bikini ha condiviso un metodo che promette di migliorare la massa muscolare in un mese. Ha spiegato che con un programma ben organizzato e impegno quotidiano si possono ottenere cambiamenti visibili nei muscoli. La strategia si basa su un approccio strutturato, senza specificare dettagli tecnici o risultati precisi.

La coach McKenna Henrie, ex atleta della categoria Bikini, ha delineato le strategie fondamentali per massimizzare la crescita muscolare, sottolineando come l’impegno costante e un piano strutturato permettano di ottenere risultati estetici significativi in soli 28 giorni. Il percorso verso una massa magra definita non dipende esclusivamente dall’iscrizione a una palestra, ma da un approccio consapevole che superi i limiti genetici spesso usati come giustificazione per la mancanza di progressi o per l’insorgere di stalli nell’allenamento. Attraverso i suoi canali social, dove interagisce con oltre 80.000 follower, l’esperta ha evidenziato che sollevare pesi senza uno scopo preciso non equivale a costruire muscoli, spostando l’attenzione dalla semplice esecuzione meccanica a un lavoro basato sull’intenzionalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa magra in 28 giorni: il metodo per sbloccare i muscoli

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