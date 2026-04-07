Lutto e tradimento | il gioiello per il figlio perso di Katie Bates

Katie Bates ha annunciato di aver acquistato un gioiello commemorativo dedicato al figlio che ha perso nel gennaio scorso a causa di un aborto spontaneo. L’oggetto è stato condiviso pubblicamente come modo per ricordare la perdita. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social della donna, che ha spiegato di aver scelto questo simbolo per onorare la memoria del bambino.

Katie Bates ha reso pubblico l’acquisto di un gioiello commemorativo per ricordare il figlio perso a causa di un aborto spontaneo avvenuto a gennaio. L’annuncio è arrivato attraverso i social il 4 aprile. Il ciondolo, donato dalla sorella della donna, presenta ali d’angelo e un peridoto, gemma associata al mese di agosto. Per la venticinquenne, questo oggetto rappresenta un legame permanente con il bambino, ormai parte della propria famiglia in cielo. La vicenda si inserisce in un periodo drammatico iniziato a metà gennaio. Il 16 dello stesso mese, Katie aveva condiviso il proprio dolore per la perdita della gravidanza, dichiarando che passerà il resto della vita a sentire la mancanza del piccolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lutto e tradimento: il gioiello per il figlio perso di Katie Bates Chi è l’ex marito di Francesca Alotta: “Ho perso mio figlio in grembo per colpa del suo tradimento”La storia d’amore che ha segnato la vita di Francesca Alotta inizia alla fine degli anni Novanta. “Addio amore mio”. Musica in lutto, il vip ha perso suo figlio: una tragedia, giovanissimoIl mondo della musica internazionale è stato scosso dall’annuncio della morte del figlio del noto compositore e produttore britannico.