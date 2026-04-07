Lunedì dell’Angelo, giorno di festa che segna la fine delle festività pasquali, vede ogni anno milioni di italiani spostarsi dalle città per dedicarsi a momenti di relax e socializzazione. La giornata, che ha origini religiose, si trasforma in un’occasione per picnic, gite e attività all’aperto, con circa 9 milioni di persone che scelgono di trascorrere questa giornata fuori casa. Tra tradizione e divertimento, sono molte le mete raggiunte dagli italiani in questa giornata di primavera.

Milioni di italiani scelgono il Lunedì dell’Angelo per allontanarsi dalle città, trasformando una ricorrenza nata da radici evangeliche in un massiccio fenomeno di turismo locale e convivialità all’aperto. Il movimento di persone tra Pasqua e il lunedì successivo è imponente. I dati indicano che oltre 9 milioni di individui si mettono in viaggio, con una netta prevalenza per le destinazioni interne: l’85% dei viaggiatori opta per spostamenti all’interno del territorio nazionale, nonostante i costi in aumento e le complicazioni logistiche. Mentre le abitazioni vedono ancora le tavole preparate per i pasti festivi, l’Italia assiste a uno svuotamento dei centri urbani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lunedì dell’Angelo: 9 milioni di italiani tra fede e picnic

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