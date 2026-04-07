Negli ultimi giorni, le cancellerie europee hanno iniziato a parlare di un possibile lockdown energetico, un termine che sta facendo rapidamente il giro delle discussioni ufficiali, come riportato anche da Rainews. La questione riguarda le misure adottate o previste per gestire le riserve di energia, in un contesto di crescente preoccupazione per le forniture e il loro eventuale blocco. La situazione si sta evolvendo in modo da attirare l’attenzione delle autorità e dei media.

L ockdown energetico: questo è il termine che comincia a serpeggiare secondo quanto scrive anche Rainews.it. Il commissario europeo all’energia, Dan Jørgensen – pochi giorni fa – aveva già esortato gli Stati membri a “prepararsi tempestivamente” a uno scenario più critico. C’è lo spettro del razionamento, che costituirebbe l’esito di una situazione estrema – al momento ancora ipotetica – in cui governi o autorità impongono limitazioni obbligatorie ai consumi di energia ( elettricità, gas, carburanti ) per evitare una crisi grave o un collasso del sistema. Lockdown e ricordo Covid. Lockdown, è un’espressione giornalistica che richiama direttamente il 2020: con il lockdown pandemico per l’epidemia di Covid che ha chiuso dentro casa l’Italia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Lockdown energetico. L’allarme delle cancellerie europee

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