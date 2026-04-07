Licenziamenti Bologna University Press dipendenti in presidio | Non ci arrendiamo

A Bologna, i dipendenti della University Press si sono radunati in presidio per protestare contro il piano di riorganizzazione che prevede il licenziamento di alcuni lavoratori. La settimana appena iniziata sarà decisiva per le sorti di chi lavora nella casa editrice legata all’Università di Bologna, coinvolta in una serie di cambiamenti che hanno suscitato preoccupazione tra il personale. La situazione rimane tesa mentre si attendono eventuali sviluppi.

Parte una settimana decisiva per il futuro dei lavoratori della University Press, la casa editrice legata all’Università di Bologna, al centro di un piano di riorganizzazione che prevede il licenziamento di una parte dei dipendenti.Questa mattina i lavoratori sono scesi in strada con un presidio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Bologna University Press, blitz dei dipendenti in Comune: "Lepore ci aiuti"Protesta nel cuore delle istituzioni cittadine per i dipendenti della Bologna University Press. Temi più discussi: Licenziamenti Bologna University Press, dipendenti in presidio: Non ci arrendiamo; Licenziamenti alla Bologna University Press, la Cgil chiama in causa l’Alma Mater; Licenziamenti in vista all’University Press; I lavoratori della casa editrice dell'Università di Bologna non se la passano bene. Licenziamenti Bologna University Press, dipendenti in presidio: Non ci arrendiamoSettimana decisiva per i lavoratori della casa editrice dell’Alma Mater: tavolo in Città metropolitana e udienza in Comune il 15 aprile ... bolognatoday.it I lavoratori della casa editrice dell'Università di Bologna non se la passano beneAll'interno della Bologna University Press si sarebbe iniziato a parlare di licenziamenti. E i dipendenti non ci stanno ... bolognatoday.it Licenziamenti Bologna University Press, dipendenti in presidio: “Non ci arrendiamo” x.com Il piano di risanamento di Bologna University Press: licenziamenti senza ammortizzatori sociali e infrangendo un accordo. La denuncia della Cgil Bologna. - facebook.com facebook