Le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine dei giornali riportano l’avvio di negoziati tra Iran e Stati Uniti, mentre l’ex presidente ha rilanciato alcune minacce pubbliche. Si segnalano anche problemi legati alle forniture di carburante e di beni di prima necessità, con difficoltà logistiche che coinvolgono diverse aree. La situazione internazionale si presenta complessa, con tensioni che si riflettono anche su altri fronti geopolitici.

I negoziati fra Iran e Stati Uniti, le nuove minacce di Trump, le difficoltà per i rifornimenti negli aeroporti italiani, e Artemis II intorno alla Luna I negoziati fra Stati Uniti e Iran per arrivare a una tregua nella guerra in Medio Oriente che non sembrano registrare passi avanti sono la notizia principale in apertura sui giornali di oggi, accanto alle nuove minacce del presidente degli Stati Uniti Trump di azioni militari distruttive sulle infrastrutture civili ed energetiche iraniane; qualche giornale collega a queste anche la notizia delle difficoltà nei rifornimenti di carburante in diversi aeroporti italiani. I giornali sportivi commentano i risultati delle partite della serie A maschile di calcio giocate ieri, con le vittorie di Juventus e Napoli. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 5 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 marzo: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di venerdì 3 aprile; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 marzo: la rassegna stampa. Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Inter resta ConteVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com Le prime pagine di oggiIl discorso di Trump alla nazione, il razzo su una base italiana in Libano, le dimissioni di Gravina, e il maltempo nell'Italia centrale ... ilpost.it Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 7 aprile - facebook.com facebook Buongiorno con le prime pagine di oggi #5aprile: "Lo Scudo è Lautaro", "La finale di Pasqua", "Il Mondiale della Juve" x.com