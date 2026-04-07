le notizie di scienza della settimana

Questa settimana, le notizie di scienza spaziano dalle recenti missioni sulla Luna alle scoperte su piante capaci di contare, passando per studi sugli ecosistemi marini risalenti a oltre 540 milioni di anni fa. Ricercatori di tutto il mondo continuano a esplorare i misteri dell’universo e della Terra, portando alla luce nuove informazioni su processi naturali e storie antiche. Le scoperte si susseguono in vari campi, offrendo spunti interessanti per approfondimenti futuri.

Missioni lunari, piante che contano, ecosistemi marini di 540 milioni di anni fa: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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