Lahm commenta la crisi del calcio italiano | Un movimento rimasto indietro di decenni! E se la Germania imboccasse quella strada…

Un ex calciatore ha commentato la crisi del calcio italiano, affermando che il movimento è rimasto indietro di decenni rispetto ad altri paesi. Ha anche suggerito che la Germania potrebbe seguire una strada simile, lasciando intendere possibili sviluppi futuri nel panorama calcistico europeo. Le sue parole riflettono un giudizio critico sulla situazione attuale e sui possibili scenari di evoluzione del settore.

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