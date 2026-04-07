La rivincita dello stile borghese | i capi da avere per vestirsi eleganti nella Primavera 2026

Nella Primavera-Estate 2026, lo stile borghese torna in auge come un codice di abbigliamento piuttosto che una semplice tendenza. I capi principali includono giacche in tessuto, pantaloni a sigaretta e camicie dai tagli classici. Molti negozi propongono anche accessori come cinture in pelle e borse dalla linea pulita. Questa stagione vede una ripresa di capi dal taglio tradizionale, pensati per un look elegante e sobrio.