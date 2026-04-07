La rivincita dello stile borghese | i capi da avere per vestirsi eleganti nella Primavera 2026
Nella Primavera-Estate 2026, lo stile borghese torna in auge come un codice di abbigliamento piuttosto che una semplice tendenza. I capi principali includono giacche in tessuto, pantaloni a sigaretta e camicie dai tagli classici. Molti negozi propongono anche accessori come cinture in pelle e borse dalla linea pulita. Questa stagione vede una ripresa di capi dal taglio tradizionale, pensati per un look elegante e sobrio.
P iù che una tendenza, un codice. Nella Primavera-Estate 2026 lo stile borghese riappare sulle passerelle con una chiarezza che va oltre il solito discorso sul quiet luxury: non parla solo di lusso silenzioso, ma di educazione visiva, di controllo, di gusto per i dettagli che non chiedono attenzione e proprio per questo la ottengono. Jeans marroni: come abbinarli per outfit eleganti e di tendenza X Non c’entra l’ostentazione, e nemmeno la caricatura social dell’old money. Si tratta piuttosto una femminilità composta, adulta, precisa, fatta di capi che tengono la postura del look: blazer morbidi, gonne sotto il ginocchio, cinture, foulard e scarpe con il tacco. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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SICILIA: PRIMAVERA IN GRANDE STILE! Giornata dominata dall’alta pressione: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola Temperature in aumento, clima mite e davvero piacevole Venti deboli e mari poco mossi, perfetti per godersi la costa Una - facebook.com facebook
Oggi sul blog la bella #primavera all'Orto Botanico di #Genova. Buongiorno a tutti voi! x.com