Una giovane donna, nipote di un noto generale, vive negli Stati Uniti una vita che sembra all’insegna del lusso. Tra serate in ristoranti con cocktail in mano, abiti corti e tatuaggi visibili, sfoggia un look curato e disinvolto. La sua quotidianità si svolge tra alberghi con spa e trattamenti di bellezza, lontana dalle vicende militari e politiche legate alla famiglia.

Trucco, minigonna, tatuaggi, capelli sciolti al vento. Una vita piena di lusso tra serate in ristoranti (cocktail in mano) e alberghi con spa e trattamenti di benessere. La quotidianità della giovane Hamideh Soleimani Afshar sarebbe stata impensabile in qualsiasi località della sua natale Iran. Ma negli Stati Uniti la libertà era piena. Fino a quando non è stata arrestata la scorsa settimana a Los Angeles, per ordine dello stesso segretario di Stato americano, Marco Rubio. La nipote del potentissimo generale Qassem Soleimani, scomparso durante l’attacco in Iraq a gennaio del 2020, pubblicava sui social network una quotidianità sopra le righe: voli in elicottero sul deserto, viaggi a Las Vegas, spiagge a Miami, tutto “bagnato” con decine di bottiglia di champagne. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La dolce vita (negli Usa) della nipote di Soleimani

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