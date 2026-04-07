La dolce vita negli Usa della nipote di Soleimani
Una giovane donna, nipote di un noto generale, vive negli Stati Uniti una vita che sembra all’insegna del lusso. Tra serate in ristoranti con cocktail in mano, abiti corti e tatuaggi visibili, sfoggia un look curato e disinvolto. La sua quotidianità si svolge tra alberghi con spa e trattamenti di bellezza, lontana dalle vicende militari e politiche legate alla famiglia.
Trucco, minigonna, tatuaggi, capelli sciolti al vento. Una vita piena di lusso tra serate in ristoranti (cocktail in mano) e alberghi con spa e trattamenti di benessere. La quotidianità della giovane Hamideh Soleimani Afshar sarebbe stata impensabile in qualsiasi località della sua natale Iran. Ma negli Stati Uniti la libertà era piena. Fino a quando non è stata arrestata la scorsa settimana a Los Angeles, per ordine dello stesso segretario di Stato americano, Marco Rubio. La nipote del potentissimo generale Qassem Soleimani, scomparso durante l’attacco in Iraq a gennaio del 2020, pubblicava sui social network una quotidianità sopra le righe: voli in elicottero sul deserto, viaggi a Las Vegas, spiagge a Miami, tutto “bagnato” con decine di bottiglia di champagne. 🔗 Leggi su Formiche.net
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