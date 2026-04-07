Juventus Romano e Agresti fanno il punto sul mercato Juve

Fabrizio Romano e Romeo Agresti hanno fatto il punto sulla situazione di mercato della Juventus, parlando di rinnovi contrattuali, acquisti in programma e possibili trattative con giocatori senza clausola rescissoria. I due giornalisti hanno fornito aggiornamenti sulle trattative in corso e sulle piste considerate dalla società per rinforzare la rosa nella prossima stagione. La discussione si è focalizzata sugli sviluppi più recenti riguardanti il club.

Il punto sul mercato Juventus secondo Fabrizio Romano e Romeo Agresti tra rinnovi, acquisti e possibili piste a parametro zero. Il nodo Robert Lewandowski e l’opportunità per la Juventus. Secondo Fabrizio Romano, il futuro del bomber polacco è a un bivio, con la Juventus che osserva la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Romano e Agresti fanno il punto sul mercato Juve Juventus, Romano: il punto sul rinnovo di McKennieIl punto di Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YT in merito al rinnovo di Weston McKennie e altre questioni di mercato della Juve. Juventus, Agresti “Malen a Gennaio proposto alla Juve”Il retroscena Come raccontato nella live de IlBianconero dal direttore Romeo Agresti all’ex-centrocampista Alessio Tacchinardi, Donyell Malen a... CHIESA, LA VERITÀ JUVE-NAPOLI! NOME NUOVO ROMA! MAINOO, RAFA LEÃO, RASPADORI, BENTO…