Juventus | Chuki nel mirino di Ottolini ma occhio alla concorrenza

La Juventus ha messo nel mirino un giocatore del Valladolid, sfidando anche il Como e le squadre della Bundesliga. Le ultime settimane hanno visto gli osservatori bianconeri frequenti nelle partite del club spagnolo, segnalando un interesse concreto. Ottolini, membro del settore scouting, sarebbe coinvolto nella valutazione del talento in questione. La trattativa si inserisce in un mercato estero che vede altre società interessate al medesimo giocatore.

Obiettivo Chuki: la Juventus sfida il Como e la Bundesliga per il gioiello del Valladolid. Il mercato della Juventus si sposta in Spagna, precisamente a Valladolid, dove gli osservatori bianconeri sono stati avvistati più volte nelle ultime settimane. Il nome sul taccuino della dirigenza è quello di Ivan L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Chuki nel mirino di Ottolini, ma occhio alla concorrenza Calciomercato, Ceccarini: “Il Milan ha cominciato il corteggiamento a Goretzka, ma occhio alla concorrenza…”Mancano ancora otto partite al termine del campionato, ma in casa Milan sono già iniziati i preparativi per la prossima stagione. Milan, nel mirino due talenti del Real Madrid. Ma la concorrenza è folta ed agguerritaIn vista della prossima sessione estiva di calciomercato, il Milan - dietro specifica richiesta dell'allenatore Massimiliano Allegri - cercherà di... Temi più discussi: La Juventus fiuta il colpo a zero dalla Spagna: nel mirino Chuki; In Spagna sicuri, la Juve mette nel mirino un talento classe 2004: osservatori bianconeri in Liga 2; Chuki-Juve, conferme sul possibile colpo a zero per l'attacco in estate: la strategia dei Bianconeri; Ottolini prepara la rivoluzione: come il ds vuole cambiare la Juventus. Calciomercato Juventus, nel mirino Chuki del Valladolid: tutti i dettagliIl calciomercato Juventus guarda al futuro e mette nel mirino uno dei talenti più cristallini del panorama spagnolo. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte ... news-sports.it Juventus, nel mirino il gioiellino spagnolo Chuki: possibile colpo a zero dal ValladolidLa Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei giovani talenti e nelle ultime settimane avrebbe intensificato i contatti osservativi per Iván San José Cantalejo, ... tuttojuve.com Non preoccupano le condizioni di Mattia Perin, ma slitta il suo rientro Come si legge nella nota ufficiale della Juventus, il portiere non ha riportato alcuna lesione muscolare. Tuttavia, non si vuole correre nessun rischio e Perin sarà out per il match contro l'At - facebook.com facebook Le 100 presenze raggiunte da Simone #Guerra con la #Juventus #NextGen simboleggiano quanto sia stato fondamentale per il progetto dal suo arrivo a Torino, nell’estate del 2023 42 gol e 16 assist ma soprattutto l’impatto da leader carismatico in c x.com