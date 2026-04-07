Jessica Pegula ha vinto il torneo di Charleston, portando a casa il titolo dopo una settimana intensa di partite. La tennista ha ottenuto una vittoria chiara in finale, confermando il suo stato di forma. La competizione ha visto diverse sfide tra le giocatrici più in forma del circuito, con Pegula che si è distinta nel corso dell'intera manifestazione.

"> Jessica Pegula trionfa a Charleston: una settimana impegnativa culmina in una vittoria netta. Jessica Pegula ha conquistato il titolo al torneo di Charleston, sconfiggendo Yuliia Starodubtseva in due set. Questo successo segna il coronamento di una settimana intensa per la 32enne, che ha dovuto affrontare match impegnativi, arrivando a giocare tre set in ogni fase precedente al finale. Dopo la vittoria, Pegula ha condiviso le sue impressioni sul canale Tennis Channel, parlando apertamente delle sfide fisiche e mentali che ha dovuto affrontare. La campionessa ha riflettuto su come sia riuscita a riconquistare il titolo e a difendere con successo la corona a Charleston. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jessica Pegula svela le sorprese nella difesa del titolo a Charleston.

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Dopo quattro turni sofferti, Jessica Pegula difende il titolo del 2025 con la miglior prestazione della settimana. Balzo in classifica per l'ucraina Yuliia Starodubtseva - facebook.com facebook

La campionessa in carica Jessica Pegula si conferma anche nel 2026 a Charleston e trionfa in due set 6-2, 6-2 contro Starodubtseva Per l’americana è il quarto trofeo in singolare in un 500 x.com