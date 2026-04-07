Iran la notizia su Khamenei | i servizi segreti sono sicuri

Secondo quanto riportato da fonti britanniche e israeliane, Mojtaba Khamenei, figura vicina al leader supremo iraniano, sarebbe attualmente privo di sensi e riceve cure mediche nella città di Qom. La notizia ha attirato l'attenzione sui servizi segreti iraniani, che sarebbero stati informati sulla condizione di Khamenei. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità iraniane riguardo alla sua salute.

Secondo quanto riportato dal The Times e rilanciato da Ynet, Mojtaba Khamenei sarebbe privo di sensi e attualmente sotto cure mediche nella città di Qom. La notizia si basa su un memorandum diplomatico fondato su valutazioni dell’intelligence israeliana e statunitense. Secondo queste fonti, la figura chiave del sistema iraniano sarebbe in uno stato di incoscienza e incapace di partecipare alle decisioni del regime. Condizioni gravi e ruolo nel sistema iraniano. Le valutazioni degli apparati di intelligence descrivono una situazione definita “grave”, tale da escludere qualsiasi coinvolgimento attivo nelle dinamiche politiche attuali. Secondo le ricostruzioni, le agenzie di intelligence sarebbero a conoscenza da tempo di un peggioramento delle condizioni di Mojtaba Khamenei, anche se solo ora queste informazioni emergono pubblicamente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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