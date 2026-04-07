Il governo iraniano ha avanzato una richiesta alla FIFA di disputare le partite lontano dagli Stati Uniti, alimentando dubbi sulla presenza della nazionale asiatica ai prossimi Mondiali. Il ministro ha parlato di un possibile forfait e ha riaperto il caso del ripescaggio, mentre l’Italia non ha ancora preso una posizione ufficiale. La decisione finale sulla partecipazione dell’Iran dipende dagli esiti delle interlocuzioni con gli organi calcistici internazionali.

La richiesta alla FIFA: partite lontano dagli Stati Uniti. L’ Iran non ha ancora la certezza di partecipare ai prossimi Mondiali. Il nodo centrale riguarda la sicurezza negli Stati Uniti, dove il Team Melli dovrebbe disputare le gare del girone. Il ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donyamali, ha confermato che è stata avanzata alla FIFA una richiesta ufficiale: spostare le partite dal territorio statunitense al Messico. “Non abbiamo ancora ricevuto risposta”, ha spiegato, sottolineando che la squadra sarà comunque pronta, ma la decisione finale spetterà al governo. Le tensioni con gli Usa e le parole di Trump. A pesare sulla situazione sono anche le dichiarazioni di Donald Trump, che aveva definito la partecipazione dell’Iran “non opportuna” per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Iran a rischio forfait: le parole del ministro riaprono il caso ripescaggio, l’Italia resta alla finestra

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Guerra Iran, le aree più a rischio in Italia in caso di allargamento del conflittoLe tensioni internazionali tra Iran e Stati Uniti continuano a essere osservate con attenzione anche in Europa.

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Si avvicina l’ultimatum di Donald Trump all’Iran: alle otto di sera, orario di Washington, gli Stati Uniti daranno via a una raffica di bombardamenti senza precedenti, se non si sarà raggiunto un accordo nel frattempo. Trump minaccia di colpire le centrali elettrich - facebook.com facebook

L'ultimatum del presidente americano all'Iran consiglia prudenza agli investitori, trascinando così al ribasso i listini azionari, in rosso su entrambe le sponde dell'Atlantico. Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/borse-asia… x.com