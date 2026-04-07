Inter Women l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1

L’Under 15 femminile di Inter Women ha vinto il Memorial Gianneschi, battendo in finale il Como con il punteggio di 6-1. La partita si è svolta in una giornata di sole, con la squadra di Bellini che ha conquistato il trofeo dopo aver superato le sfide precedenti del torneo. La vittoria rappresenta un risultato importante per il settore giovanile del club, che da tempo si impegna nello sviluppo delle giovani atlete.

di Paolo Moramarco Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! La squadra di Bellini porta a casa il torneo battendo il Como 6-1. Grande soddisfazione in casa Inter Women per il successo delle giovani calciatrici nerazzurre nel torneo versiliese Memorial Luigi Gianneschi, categoria Under 15. Un risultato prestigioso che certifica la qualità del settore giovanile femminile del club. L’evento, organizzato dal CGC Capezzano 1959, si è svolto tra gli impianti sportivi della società e confermandosi come un appuntamento ormai consolidato del panorama giovanile del territorio. Inter Women U15, finale dominata contro il Como. Nell’atto conclusivo del torneo, avvenuto nel giorno di Pasquetta, le ragazze dell’ Inter Women hanno offerto una prestazione di altissimo livello, imponendosi con un netto 6-1 sulle pari età del Como. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Teo vince MasterChef 15: chi è il 23enne brianzolo che ha battuto Carlotta in finaleTeo Canzi, 23 anni, studente brianzolo di marketing, è il quindicesimo MasterChef italiano. Inter Women, vittoria in rimonta da sogno: Polli decide il match contro il ComoSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Temi più discussi: Rimonta a metà, Inter eliminata dalla Coppa Italia: Roma in finale; Tabellino partita Napoli Women vs Inter Women; La Roma vola in finale di Coppa Italia Femminile: Inter ko; La Roma vince 4-3 una spettacolare sfida con il Como e va a +9 sull’Inter, tris del Milan sul Sassuolo. WOMEN I Inter Lazio 5-2: biancoceleste travolteL’Inter travolge la Lazio Women 5-2 nel match valido per la 18a giornata del campionato di Serie A Women Athora: ecco il tabellino della sfida. Leggi anche: Fabio Bergomi: Tweet di Renzi su Lotito po ... lazionews.eu RIVIVI DIRETTA - WOMEN | Lazio, Le Bihan e Oliviero non bastano: l’Inter vince 5-2Serie A Women Athora |18ª giornata Sabato 4 aprile 2026, ore 15:00 Arena Civica Gianna Brera, Milano INTER - LAZIO WOMEN 0-0 INTER (3-5-2): Runarsdottir; Bartoli, ... lalaziosiamonoi.it Tessa Wullaert, Inter Women: "Fortunatamente il rigore è arrivato subito ed ero super concentrata". L'Inter ha giocato la partita valida per la 18° giornata di Campionato di serie A in casa contro la Lazio e ha vinto per 5-2, con tre reti segnate nella prima frazione - facebook.com facebook Serie A Women, la Lazio paga un primo tempo da incubo: l'Inter si impone 5-2 - RomaLife24 x.com