Dal 19 aprile al 25 maggio 2026, al Teatro Duse di Bologna, sono previsti tre spettacoli dedicati alla lirica con opere di Puccini, Verdi e Mozart. La rassegna, intitolata “In Controluce l’Opera senz’Opera”, propone interpretazioni che si concentrano sui dettagli e sui significati nascosti delle composizioni classiche, offrendo un’interpretazione diversa rispetto alle rappresentazioni tradizionali. Gli eventi si svolgono in un periodo di circa un mese e mezzo.

Dal 19 aprile al 25 maggio 2026 al Teatro Duse di Bologna in programma tre appuntamenti con Puccini, Verdi e Mozart. Puccini e il Femminile domenica 19 aprile alle ore 19 (con Fabio Sartorelli e Giovanni Carlo Federico Villa). Verdi e la scoperta di Shakespeare domenica 10 maggio alle ore 19 (con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Torna “Rocche e Ville all’Opera”, la lirica esalta le bellezze umbreRiparte domani la rassegna musicale “Rocche e Ville all’Opera”, un progetto artistico che unisce la grande tradizione operistica italiana alla...

Temi più discussi: In Controluce l’Opera senz’Opera: la lirica come non l’avete mai vista; In Controluce al Teatro Duse Bologna: rassegna su Puccini, Verdi e Mozart; L’Alpago sospeso in un bianco e nero senza filtri; Venerdì Santo di Passione tra via crucis e processioni: Preghiamo per la pace.

'In Controluce. L'Opera senz'Opera' al Teatro Duse di Bologna con Fabio SartorelliCome i grandi compositori hanno interpretato l'umano? Come l'opera ha parlato al suo tempo e ancor oggi interroga il nostro presente? Lo si potrà scoprire nella nuova rassegna 'In Controluce. L'Opera ... ansa.it

'In Controluce': al Duse di Bologna l'opera lirica tra Puccini, Verdi e MozartIl Teatro Duse di Bologna si prepara ad accogliere In Controluce. L'Opera senz'Opera, una nuova rassegna dedicata ai maestri della lirica: Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Wolfgang Amadeus Mozart. it.blastingnews.com

Prosegue a Lissone la quarta edizione della rassegna cinematografica “Pomeriggi al Cinema”, organizzata dal Comune di Lissone con il supporto della Cooperativa Controluce. La rassegna propone appuntamenti con il grande cinema, portando sullo sche - facebook.com facebook