In Controluce l’Opera senz’Opera | la lirica come non l’avete mai vista

Da bolognatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 19 aprile al 25 maggio 2026, al Teatro Duse di Bologna, sono previsti tre spettacoli dedicati alla lirica con opere di Puccini, Verdi e Mozart. La rassegna, intitolata “In Controluce l’Opera senz’Opera”, propone interpretazioni che si concentrano sui dettagli e sui significati nascosti delle composizioni classiche, offrendo un’interpretazione diversa rispetto alle rappresentazioni tradizionali. Gli eventi si svolgono in un periodo di circa un mese e mezzo.

Dal 19 aprile al 25 maggio 2026 al Teatro Duse di Bologna in programma tre appuntamenti con Puccini, Verdi e Mozart. Puccini e il Femminile domenica 19 aprile alle ore 19 (con Fabio Sartorelli e Giovanni Carlo Federico Villa). Verdi e la scoperta di Shakespeare domenica 10 maggio alle ore 19 (con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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'In Controluce': al Duse di Bologna l'opera lirica tra Puccini, Verdi e MozartIl Teatro Duse di Bologna si prepara ad accogliere In Controluce. L'Opera senz'Opera, una nuova rassegna dedicata ai maestri della lirica: Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Wolfgang Amadeus Mozart. it.blastingnews.com

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