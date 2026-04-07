In Brianza torna Bicimparo

A Giussano, in Brianza, riprende l’iniziativa Bicimparo, promossa dalla Federazione ciclistica italiana con il supporto della polizia di stato e di Ferrero. L’obiettivo è insegnare ai bambini il corretto utilizzo della bicicletta e promuovere l’uso sicuro di questo mezzo di trasporto. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà le scuole e le famiglie della zona.

Si tratta di un “ritorno” in città dopo che lo scorso anno la manifestazione aveva coinvolto gli studenti delle classi terze e quarte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Gabrio Piola. Nel corso della mattinata, i ragazzi parteciperanno a lezioni teoriche e pratiche, curate da tecnici federali e agenti della polizia di stato, che guideranno le attività in totale sicurezza. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Ilaria Salis torna in Brianza per un incontro pubblico