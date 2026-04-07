Nella prima pagina de Il Tempo di martedì 7 aprile 2026, è stata pubblicata una vignetta di Osho. Nell’articolo si segnala che anche l’aeroporto di Brindisi si trova tra quelli italiani con scorte di carburante insufficienti a causa del conflitto in Medioriente. La notizia riguarda la situazione di carenza di carburante negli scali aerei del paese, collegata alle tensioni in quella regione.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 7 aprile 2026. Anche l’aeroporto di Brindisi tra gli scali italiani a corto di carburante a causa del conflitto in Medioriente. Il disagio è stato segnalato dai nuovi "Notam", i bollettini aeronautici diffusi ieri e pubblicati su alcuni siti specializzati. Nel messaggio si leggeva che il carburante Jet A1 non era disponibile e che quantitativi limitati erano riservati esclusivamente ai voli di Stato, SAR e ospedalieri. Gli effetti della guerra in Iran sono sempre più evidenti, pure in Italia. Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music... 🔗 Leggi su Iltempo.it