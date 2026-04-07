Dopo un lungo periodo di silenzio, il compositore è tornato in pubblico partecipando a un'intervista televisiva. La sua presenza è stata seguita con attenzione da parte del pubblico, che ha ascoltato le sue parole con interesse. Durante l'intervista, ha condiviso alcune riflessioni personali legate a un periodo difficile, offrendo uno sguardo sincero sulla propria esperienza. La sua apparizione ha suscitato emozioni tra gli spettatori, che hanno apprezzato la sincerità dell’artista.

Ascoli, 7 aprile 2026 – Dopo mesi di silenzio, Giovanni Allevi è tornato a parlare. E lo ha fatto a Verissimo, su Canale 5, con quella sensibilità profonda che affonda le radici nella sua terra, scegliendo di condividere pubblicamente una battaglia che lo ha trasformato. Un ritorno atteso, carico di emozione, in cui l’artista si è raccontato senza filtri, mettendo a nudo fragilità e forza. Iva Zanicchi: “Un vecchio mi corteggia, è pure un tirchione. Ha 70 anni, ma già a 60 sono troppo grandi per me” La battaglia contro la malattia iniziata nel 2022 . Dal 2022 il compositore convive con un mieloma multiplo, un “mostro” – come lo ha definito lui stesso – che ha stravolto la sua vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Il mostro si è addormentato”: il ritorno di Giovanni Allevi è un brivido che commuove tutti

Giovanni Allevi racconta la sua malattia a Verissimo, "il mostro si è addormentato"Oggi è una persona nuova, Giovanni Allevi, che a Verissimo racconta la sua battaglia contro la malattia.

Giovanni Allevi, il post dall’ospedale che commuove il web: “La sofferenza è la nuvola, ma io sono il cielo”Giovanni Allevi torna a scuotere il cuore dei suoi sostenitori attraverso uno scatto pubblicato sui social direttamente dall’ospedale.

Temi più discussi: Giovanni Allevi racconta la sua malattia a Verissimo, il mostro si è addormentato; Giovanni Allevi a Verissimo, dopo la malattia: Il mostro si è addormentato. Ora vivo pericolosamente; Giovanni Allevi e la lotta contro il mieloma multiplo: Finché il mostro dorme io vivo pericolosamente; Giovanni Allevi e la lotta con la malattia: Dicono che non vivrò a lungo ma non ci credo,.

Giovanni Allevi racconta la sua malattia a Verissimo, il mostro si è addormentatoGiovanni Allevi parla del suo mostro a Verissimo, la lotta contro la malattia che lo ha portato a pesare solo 63 kg: com sta il compositore ... virgilio.it

Giovanni Allevi, dopo il mieloma: Il mostro ora dorme e io vivo pericolosamenteRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it

Giovanni Allevi questa sera martedì 07 Aprile 2026 ore 21:00 TEATRO DUEMILA RAGUSA biglietti https://www.ticketone.it/event/giovanni-allevi-teatro-duemila-20841418/ biglietti disponibili al botteghino del Teatro Marcello Cannizzo Agency - facebook.com facebook