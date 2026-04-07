Il Monte Venda e i ruderi del monastero degli Olivetani

Le guide ambientali escursionistiche di Viandanti DiVersi hanno annunciato la ripresa dell'escursione prevista a marzo, che era stata annullata a causa delle cattive condizioni meteorologiche. L'itinerario si svolge nel territorio del Monte Venda, dove si trovano anche i resti di un antico monastero degli Olivetani. L'evento si svolgerà nelle prossime settimane, con l'obiettivo di consentire ai partecipanti di esplorare il paesaggio e i ruderi storici della zona.

Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, recuperano l'uscita di marzo, annullata per maltempo. Un'escursione che ci porterà a camminare il Monte Venda, nel cuore dei Colli Euganei, di cui è la vetta più alta. Ne attraverseremo i boschi di castagni, roverelle e aceri, camminandone entrambi i versanti e cogliendo le differenze della sua vegetazione.Raggiungeremo quindi la vetta del monte, dove sorgono i ruderi del Monastero di San Giovanni Battista, detto anche Monastero degli Olivetani, fondato nel 1160.Ne scopriremo i vari ambienti e respireremo il fascino di atmosfere che hanno ispirato scrittori come Shelley e Giacomo Zanella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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