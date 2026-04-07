Il giorno in cui un raggio cosmico ha aiutato uno speedrunner | il glitch impossibile di Super Mario 64
Nel 2013, durante una sessione di gioco di Super Mario 64, un evento insolito ha influenzato il risultato. Un raggio cosmico ha attraversato l’atmosfera e ha modificato temporaneamente la memoria della console. Questo episodio ha portato a un glitch considerato impossibile, che ha alterato il modo in cui il gioco si comportava, contribuendo a una delle più strane coincidenze nella storia delle speedrun.
Nel 2013 una speedrun di Super Mario 64 è stata alterata da un evento rarissimo: un raggio cosmico ha modificato la memoria della console. Chi segue le speedrun (modalità di gioco in cui un videogiocatore deve provare a terminare il gioco il più veloce possibile) sa che una parte del risultato dipende anche dalla fortuna. Movimenti perfetti, traiettorie ottimizzate e glitch studiati per anni convivono sempre con una piccola componente imprevedibile. Ma c’è un limite. O almeno, si pensava ci fosse. Nel 2013, durante una run da 70 stelle (non stiamo a qui a spiegare la categorizzazione delle varie run, ché parliamo di roba davvero farraginosa) uno speedrunner noto come DOTATeabag si trovava nel livello Tick Tock Clock di Super Mario 64.🔗 Leggi su Esports247.it
Argomenti più discussi: Partenza devastante per Il diavolo veste Prada 2 – Il box office di mercoledì 29 aprile; Cinema, torna il fascino dei film in sala nel 2026. C’è l’effetto Zalone; 'Il Diavolo Veste Prada 2' domina il box office: debutto record e rivali distanti; Dal nuovo film di Pif Che Dio perdona a tutti alla commedia diretta da Bradley Cooper, ecco i titoli usciti oggi.