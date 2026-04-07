Il giorno in cui un raggio cosmico ha aiutato uno speedrunner | il glitch impossibile di Super Mario 64

Nel 2013, durante una sessione di gioco di Super Mario 64, un evento insolito ha causato un cambiamento inatteso: un raggio cosmico ha influenzato la memoria della console. Questo incidente ha permesso allo speedrunner di eseguire un glitch considerato impossibile fino a quel momento. L'episodio si è verificato mentre il giocatore stava tentando di completare il livello in un modo innovativo. La peculiarità dell'evento ha attirato l’attenzione di appassionati e ricercatori di fenomeni rari.

Nel 2013 una speedrun di Super Mario 64 è stata alterata da un evento rarissimo: un raggio cosmico ha modificato la memoria della console. Chi segue le speedrun (modalità di gioco in cui un videogiocatore deve provare a terminare il gioco il più veloce possibile) sa che una parte del risultato dipende anche dalla fortuna. Movimenti perfetti, traiettorie ottimizzate e glitch studiati per anni convivono sempre con una piccola componente imprevedibile. Ma c’è un limite. O almeno, si pensava ci fosse. Nel 2013, durante una run da 70 stelle (non stiamo a qui a spiegare la categorizzazione delle varie run, ché parliamo di roba davvero farraginosa) uno speedrunner noto come DOTATeabag si trovava nel livello Tick Tock Clock di Super Mario 64.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Il giorno in cui un raggio cosmico ha aiutato uno speedrunner: il glitch impossibile di Super Mario 64 Super Mario Galaxy: Il Film, i fan della Nintendo bocciano il look di uno dei personaggiDopo il debutto nelle sale, il progetto targato Illumination è stato criticato dai fan dei videogiochi, ecco i commenti pubblicati online.