Alcuni tagli di capelli continuano a essere scelti nel tempo, indipendentemente dalle tendenze del momento. Nonostante le variazioni di stile e i nuovi trend, ci sono acconciature che si mantengono popolari da decenni. Questi tagli vengono spesso preferiti per la loro versatilità e capacità di adattarsi a diversi tipi di viso e occasioni. La scelta di un hairstyle classico si conferma ancora una volta come una decisione senza tempo.

Analizzando la nuova collezione capelli del brand Framesi, che ha compiuto 80 anni nel 2025, il ricorrere di stili e di tendenze è evidente. Intitolata People ripropone hair look che evocano un déjà-vu ma che allo stesso tempo hanno qualcosa di nuovo: reinterpretano look iconici che chiunque mastichi un po' di storia della cultura pop può riconoscere. Li analizziamo uno per uno con l'aiuto degli hair stylist del team Framesi per scoprire l'ispirazione e la reinterpretazione contemporanea. Il bob di Louise Brooks ritorna sempre «Questo taglio sicuramente evoca il bob grafico reso celebre da Louise Brooks, simbolo di modernità negli anni Venti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I tagli di capelli che non passano mai di moda

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I TAGLI DI CAPELLI CHE INVECCHIANO

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