I romanzi da leggere ad aprile | 12 titoli tra specchi crepe e rinascite

Arriva aprile e con lui una selezione di dodici romanzi che spaziano tra tematiche di specchi, crepe e rinascite. La narrativa di questa primavera si distingue per la sua densità e varietà, offrendo letture che attraversano diversi stili e ambientazioni. Tra i nuovi titoli, alcuni esplorano il senso di identità, altri affrontano crisi personali, mentre altri ancora raccontano percorsi di rinascita. La scelta si rivolge a lettori alla ricerca di storie intense e coinvolgenti.

Densità narrativa. Sono le due parole che descrivono al meglio la primavera letteraria di questo 2026. Aprile si configura come un mese di ‘ponti’ ideali: tra passato e presente, realtà e finzione, peso della storia e leggerezza di nuove (e promettenti) voci. Al centro della scena, il ritorno di un gigante come Philip Roth con la ristampa Adelphi di Operazione Shylock, la seconda dopo (Il lamento di) Portnoy dello scorso anno. Ma il ‘catalogo’ delle uscite non si esaurisce nel culto dei classici contemporanei. Aprile è anche il mese in cui il genere noir e la narrativa d'impegno sociale trovano nuove strade per raccontare le crepe della quotidianità. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri i 12 libri da leggere in aprile tra le nuove uscite: storie emozionanti, noir, romance e il best-seller di Ammaniti. Su Amica.itAprile è il mese perfetto per rallentare (anche se non proprio dormire!), ritagliarsi tempo e lasciarsi accompagnare da una buona storia.

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