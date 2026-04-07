Graduatoria Interna d’Istituto – Quale posizione ti spetta? Sei soprannumerario? Come presentare domanda Consulenza di gruppo solo 5 posti

Il dirigente scolastico ha 15 giorni di tempo dalla scadenza delle domande di mobilità per predisporre e pubblicare le graduatorie interne presso l’albo dell’istituto. Attualmente, sono disponibili solo cinque posti per consulenze di gruppo. La graduatoria interna determina le posizioni dei docenti all’interno dell’istituto, inclusa la posizione di soprannumerario, e si basa sui criteri stabiliti dall’Ordinanza Ministeriale.

Il Dirigente scolastico deve predisporre e pubblicare all’Albo dell’istituto le graduatorie interne entro 15 giorni dalla scadenza stabilita dall’Ordinanza Ministeriale per la presentazione delle domande di mobilità. Per l’anno 2026, tale termine è fissato al 17 aprile. Anche in questo caso, devi prestare attenzione: anche un dettaglio mancante o errato può compromettere la tua posizione.. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Temi più discussi: Graduatoria interna d'istituto: schede e guide per segreterie, modelli per l'aggiornamento, circolare e checklist pronti all'uso; Graduatorie interne di Istituto docenti di ruolo, le provvisorie vanno pubblicate dal 3 al 17 aprile; Mobilità scuola 2026/2027: guida alle graduatorie di istituto per l’individuazione del soprannumerario; Graduatoria interna di istituto 2026, come si compila per i docenti di sostegno. Graduatoria interna d’istituto: schede e guide per segreterie, modelli per l’aggiornamento, circolare e checklist pronti all’usoAl via l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto, il nostro team ha elaborato una serie di guide e documenti già pronti all’uso. Ricordiamo che il termine per il 2026 è il 17 di aprile. I s ... orizzontescuola.it Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo entro il 17 aprile: chi viene inserito, chi escluso, a cosa serve [LO SPECIALE]Il Dirigente scolastico è tenuto alla predisposizione e alla pubblicazione all’Albo della scuola delle graduatorie interne di istituto entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la ... orizzontescuola.it Buongiorno , Ho fatto trasferimento interprovinciale per l' anno 2026 / 2027 mettendo nella domanda il comune dove risiedo con mia mamma che ha 104 in condizione di gravità. Non mi hanno escluso dalla graduatoria interna d'istituto , è giusta questa valuta - facebook.com facebook