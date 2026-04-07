Giulio Vedovini giostratore titolare a Porta del Foro

Il Consiglio Direttivo del Quartiere di Porta del Foro ha annunciato che per il 2026 il ruolo di Giostratore titolare sarà ricoperto da Giulio Vedovini, affiancato da Francesco Rossi, che già aveva avuto questa funzione nelle edizioni precedenti. La comunicazione è stata resa nota nella giornata del 7 aprile 2026 ad Arezzo. La decisione riguarda la gestione delle tradizionali giostre che si tengono nel quartiere durante l’anno in corso.

Arezzo, 7 aprile 2026 – «Il Consiglio Direttivo del Quartiere di porta del Foro rende noto che Giulio Vedovini sarà il Giostratore titolare per l’anno 2026 insieme a Francesco Rossi, già titolare nelle precedenti edizioni. La decisione è maturata dopo mesi di duro lavoro da parte di tutto il team di Giostratori, che ha portato il Consiglio a decidere di dare l’opportunità a Vedovini, in questo momento, di disputare le prossime edizioni della manifestazione. Il Consiglio ringrazia tutti i Giostratori che si dedicano durante l’anno a lavorare per l’obiettivo comune della sfida in Piazza Grande e continuerà il proprio impegno nel proseguire il percorso iniziato insieme a loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giulio Vedovini giostratore titolare a Porta del Foro Leggi anche: Colombe pasquali in dono da Porta del Foro alla Casa Pia Di padre in figlio: i due dottori VedoviniDue camici bianchi babbo e figlio, due medici specialisti dalla pediatria alla geriatria. Temi più discussi: Giulio Vedovini giostratore titolare a Porta del Foro; La svolta della Chimera. Vedovini junior titolare. Vitellozzi rischia il posto; Dura l’ex: la notte degli intrecci. La promozione di Vedovini junior nel giugno dei cambi di casacca. La svolta della Chimera. Vedovini junior titolare. Vitellozzi rischia il postoDopo la vittoria a settembre Porta del Foro potrebbe cambiare la coppia. Il figlio dell’allenatore, 17 anni, sarebbe il più giovane debuttante della storia. lanazione.it Blindato Vedovini junior: a Porta del Foro fino al 2027Arezzo, 2 ottobre 2025 – Porta del Foro rafforza ancora la sua squadra e mette sotto contratto fino al 2027 il giovane talento Giulio Vedovin i. Il figlio del giostratore plurivittorioso continuerà a ... lanazione.it