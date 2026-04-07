Fiumicino e Ostia trainano il weekend di Pasqua | ristoranti sold out

Durante il fine settimana di Pasqua e Pasquetta, i ristoranti di Fiumicino e Ostia hanno registrato il tutto esaurito, con molte strutture che hanno comunicato il raggiungimento della piena capacità. Secondo i dati dell’Osservatorio della Fiepet-Confesercenti, i ricavi delle attività di ristorazione nella zona sono stati elevati, contribuendo a un aumento generale delle presenze nei locali. Questi numeri indicano un incremento rispetto alle stagioni precedenti per le aree costiere del Lazio.

Fiumicino, 7 aprile 2026 – “Numeri in crescita per i ristoranti di Roma e Lazio in questi due giorni di weekend di Pasqua e Pasquetta, con i dati dell’Osservatorio della Fiepet-Confesercenti che segnano incassi importanti per la attività di ristorazione. Un trend positivo – le prenotazioni erano già chiuse da circa due settimane – che fa registrare complessivamente tra Roma e Provincia il sold out con incassi pari a 94 milioni di euro tra sabato, domenica e lunedì “. E’ quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. “I romani – prosegue – hanno scelto le location sul mare, in particolare Fiumicino ed Ostia dove molti ristoranti sono dovuti ricorrere al terzo turno per accontentare i propri clienti, e pienone anche sul lungomare pontino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Torna il sole, voglia di mare. Ristoranti verso il sold out a Pasqua e si aprono i primi lettini«Pasqua e Pasquetta? Torna il sole dopo le copiose piogge di questi giorni e si va tutti al mare.

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