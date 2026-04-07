Fiorentina-Juventus Women 1-2 | Salvai firma il blitz ora missione Azzurra a Coverciano

La Juventus Women ha vinto 2-1 contro la Fiorentina nel match di campionato, conquistando così la vittoria in trasferta. Dopo aver affrontato il ritorno di Coppa Italia la settimana scorsa, le bianconere sono riuscite a portare a casa l'intera posta grazie a due gol spettacolari. La partita si è svolta sul campo delle viola, che avevano già incontrato la squadra piemontese in un precedente impegno di coppa.

Dopo il faticoso match di ritorno di Coppa Italia disputato la scorsa settimana, la Juventus Women rincontra la Fiorentina in campionato e riesce a collezionare l’ennesimo successo contro le avversarie viola, espugnando il loro campo con due goal spettacolari. Nonostante il momento complicato, le ragazze di mister Canzi sembrano riprendersi proprio sulla soglia della pausa nazionali, la quale terrà lontane da Torino ben 5 giocatrici bianconere. Il riassunto della partita. Dopo un inizio al cardiopalma causato da un colpo di testa di Iris Omarsdottir che svetta in solitaria in mezzo all’area bianconera, le ragazze di mister Canzi sono rapide... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Fiorentina-Juventus Women 1-2: Salvai firma il blitz, ora missione Azzurra a Coverciano Fiorentina Juventus Women 1-2 LIVE: Salvai riporta avanti le bianconeredi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di... Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. Il datodi Mauro MunnoJuventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. Temi più discussi: Serie A Women | Fiorentina-Juventus | La partita - Juventus Football Club; Coppa Italia femminile, Juve in finale: viola ko; Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina 2-1. Bianconere in finale: gol e highlights; Dove vedere Juventus-Fiorentina femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Fiorentina Femminile ko con la Juve Women per 2-1: 7^ in classificaLa Fiorentina Femminile perde 2-1 contro la Juventus Women. La sfida valida per la diciottesima giornata di campionato si è chiusa col trionfo delle bianconere, che sono passate in vantaggio ... firenzeviola.it Juventus Women - Fiorentina 2-1: bianconere in finale di Coppa Italia19:52 - TRIPLICE FISCHIO, LA JUVENTUS È IN FINALE DI COPPA ITALIA FEMMINILE. Nel secondo tempo le bianconere continuano a sfornare occasioni, ma solo in una trovano il momentaneo 2-0 ... tuttojuve.com Fiorentina - Juventus Women (04/04/26), Lindsey #Thomas MVP. #Juve #ForzaJuve #JuventusWomen - facebook.com facebook #Salvai bomber di scorta della #JuventusWomen La #Fiorentina è la sua vittima preferita x.com