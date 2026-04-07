Festival Argentino al Mercato Centrale

Sabato 11 aprile, presso il Mercato Centrale di Roma, si svolgerà un evento dedicato alla cultura argentina. La giornata, che avrà luogo dalle 11 alle 22, prevede workshop, masterclass e degustazioni di prodotti tipici provenienti dall’Argentina. L’iniziativa si svolgerà in via Giovanni Giolitti 36 e offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire aspetti legati alla tradizione e alla gastronomia di quel paese.

Un appuntamento pensato per promuovere la cultura argentina in tutte le sue forme, dai suoi piatti e bevande tipiche, come le empanadas e El Mate, e agli usi e costumi folkloristici, come il Tango argentino. Il tutto attraverso un percorso esperienziale che unisce degustazione e intrattenimento. L'evento è in collaborazione con Ceibo, bottega delle empanadas argentine degli artigiani Ernesto Claps, Florencia Claps e Giovanni Mercuri, famosi per le specialità argentine e uniti da radici italiane e argentine. Un legame che ha dato vita a un ristorante che porta le empanadas e la “cocina al disco” al centro di un progetto gastronomico che ha l’obiettivo di portare in Italia la cucina tradizionale argentina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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