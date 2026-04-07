Ferrara fa 13mila | boom di turisti nel weekend pasquale I numeri di tutti i musei

Nel fine settimana pasquale, Ferrara ha registrato un incremento di visitatori nei musei civici e negli spazi espositivi comunali, con un totale di circa 13.000 persone dal 3 al 6 aprile. I numeri rappresentano una conferma della presenza di un flusso consistente di turisti che hanno scelto di scoprire le attrazioni culturali della città durante le festività. La crescita interessa sia i musei storici sia le mostre temporanee allestite negli ambienti pubblici.

A Ferrara il weekend di Pasqua conferma il forte richiamo culturale della città: sono stati 13mila i visitatori registrati nei musei civici e negli spazi espositivi comunali tra venerdì 3 e lunedì 6 aprile. Il dato più rilevante arriva dal Castello Estense, che ha totalizzato 5.154 ingressi, con il picco nel giorno di Pasquetta. In questa sede è visitabile fino al 29 giugno la mostra dedicata a Gianfranco Goberti. Sono stati 1.543 a visitare il Museo Schifanoia, recentemente arricchito dalla collocazione della scultura cinquecentesca di Antonio Lombardo. La giornata di domenica (Pasqua) è stata la più partecipata. A Palazzo dei Diamanti per la mostra Ladies and Gentlemen dedicata ad Andy Warhol si sono registrati 4. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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