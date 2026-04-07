Il Re Felipe e la Regina Letizia sono stati visti tra la folla nel quartiere di Carabanchel a Madrid durante la Processione del Silenzio del Venerdì Santo. Con loro erano le figlie, Leonor e Sofia, che hanno partecipato all’evento religioso. La famiglia reale ha scelto di presenziare all’appuntamento tradizionale in un’area della capitale. La processione si è svolta nella serata, attirando numerosi cittadini e fedeli.

Il Re Felipe e la Regina Letizia, insieme a Leonor e Sofia, hanno scelto il quartiere di Carabanchel a Madrid per partecipare alla Processione del Silenzio nella serata del Venerdì Santo. L’iniziativa, avvenuta senza alcun preavviso ufficiale, ha segnato l’ingresso della famiglia reale nelle attività pubbliche di questa stagione. La sorpresa è stata totale per gli abitanti della zona sud della capitale, che si sono ritrovati a camminare accanto ai sovrani nei pressi della chiesa parrocchiale di San Sebastián Mártir. Il gruppo reale ha preferito un approccio informale, indossando abiti comuni e rinunciando a qualsiasi barriera di sicurezza tra loro e i cittadini presenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Felipe e Letizia tra la folla: l’inaspettata uscita a Madrid

Re Felipe e la regina Letizia partecipano a sorpresa a una processione di quartiere a Madrid con la principessa Leonor e la principessa Sofia. Gli abitanti: «Non è AI, è tutto vero»Non solo la loro partecipazione a questa tradizione non faceva parte dell'agenda ufficiale della Famiglia Reale, ma, a differenza di altre uscite...

Re Felipe e la regina Letizia partecipano a sorpresa alla processione di un quartiere di Madrid con la principessa Leonor e la principessa Sofia. Gli abitanti: «Non è AI, è tutto vero»Non solo la loro partecipazione a questa tradizione non faceva parte dell'agenda ufficiale della Famiglia Reale, ma, a differenza di altre uscite...

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Felipe Melo Istanbul'da. x.com

Re Felipe VI, la Regina Letizia insieme alle figlie Principessa Leonor e Infanta Sofia tra la gente alla Processione del Venerdì Santo a Madrid - facebook.com facebook