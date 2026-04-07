Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 7 aprile 2026

Oggi, martedì 7 aprile 2026, alle ore 20 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti dell'estrazione numero 56 dell'anno, con i numeri estratti per entrambe le lotterie. Le estrazioni di oggi hanno coinvolto giocatori di tutta Italia, con numeri scelti in diverse combinazioni per i vari giochi.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 7 aprile 2026. Oggi, martedì 7 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 56 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 7 aprile 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 56 d el 7 aprile 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 7 Febbraio 2026

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Estrazione del Lotto di oggi - sabato 4 aprile 2026 - 23 è il primo numero estratto sulla ruota di Palermo che ha vinto il primo premio Uovo di Pasqua da 5 kg di cioccolato al latte I successivi 4 numeri estratti: - 13 - 20 - 73 - 14 Hanno vinto gli altri prem - facebook.com facebook