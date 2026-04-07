Emanuele Urso King of Swing

Emanuele Urso, noto come King of Swing, è nato a Roma e ha mostrato fin da bambino una forte passione per la musica. A tre anni ha iniziato a suonare la batteria da autodidatta, mentre a cinque anni ha iniziato a studiare il clarinetto. Si è diplomato con esito brillante presso il conservatorio di musica Santa Cecilia di Roma. La sua formazione e i primi passi nel mondo musicale sono documentati fin dalla prima infanzia.

Nato a Roma mostra già da piccolissimo grande attitudine alla musica. All’età di tre anni inizia a suonare la batteria completamente da autodidatta e all’età di cinque aggiunge il clarinetto, con cui si diploma brillantemente presso il conservatorio di musica Santa Cecilia di Roma. Già da molto giovane partecipa a numerose jam session di jazz sia come batterista che come clarinettista a fianco di professionisti come Roberto Pregadio, Carlo Loffredo, Tony Scott, Franco Chiari, Carlo Pes, Oscar Valdambrini, Piero Umiliani, Romano Mussolini. Nel 1994 costituisce un proprio complesso con cui intraprende la carriera professionale. Tra le esibizioni di quell’anno ricordiamo quelle al Music Inn jazz club di Roma, alla trasmissione televisiva Unomattina dove rilascia anche un’intervista e al Festival Jazz di Fano. 🔗 Leggi su Romatoday.it L'associazione "I Senzatempo" presenta un omaggio allo swing con Emanuele Urso e Minnie MinoprioQuando si parla di swing, si è subito catapultati negli anni ‘20/30, alle grandi orchestre Americane e nella vita e nelle mani di artisti del calibro... Leggi anche: Gipsy’s King: la leggenda del flamenco Pablo Reyes fa tappa al Vittorio Emanuele Emanuele Urso “King of Swing” & his Orchestra #jazz #swing Emanuele Urso The King Of Swing Septet live Village CelimontanaEmanuele Urso The King of Swing è il protagonista e il mattatore delle notti swing di Roma. Tra l’omaggio a Benny Goodman e Gene Krupa, Emanuele Urso è un fantastico batterista, un raffinato ... romatoday.it Emanuele Urso - The King of Swing/Doppio concerto!Venerdì 12 maggio 2017 Emanuele Urso - The King of Swing/Doppio concerto! Il concerto del Venerdì di Emanuele Urso - The King of Swing raddoppia. Se non possiamo allargare lo spazio possiamo allungare ... romatoday.it