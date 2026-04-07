È sempre Cartabianca stasera in tv | anticipazioni e argomenti

Stasera su Cartabianca si parlerà di politica, con attenzione agli equilibri internazionali e alle questioni interne che continuano a far discutere. La trasmissione si concentra sulle tensioni tra diversi paesi e sulle ultime novità nel panorama politico nazionale. Il programma approfondirà le dinamiche che influenzano le decisioni politiche e gli sviluppi recenti nel settore. La puntata vuole offrire uno sguardo diretto su temi di attualità e sui dibattiti che coinvolgono le istituzioni.

La politica è protagonista in prima serata, con gli equilibri internazionali delicati e le vicende interne che fanno discutere. "È sempre Cartabianca" va in onda su Rete 4 oggi, 7 aprile, con una puntata ricca di analisi e di domande tutt’altro che scontate; con la conduzione di Bianca Berlinguer, che evidenzia i dossier più caldi del momento. La trasmissione si concentra innanzitutto sulle sfide che il governo guidato da Giorgia Meloni si trova ad affrontare. Quali sono oggi le priorità dell’esecutivo? E soprattutto, quale direzione sta prendendo la politica estera italiana in uno scenario sempre più instabile? Ampio spazio è dedicato alla situazione in Medio Oriente e alle recenti mosse diplomatiche della premier, impegnata in una missione nei Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Today.it

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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 31 marzo su Rete 4È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera, martedì 31 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 ... tpi.it

È sempre Cartabianca, anticipazioni della puntata di stasera 31 marzo: intervista all'eurodeputata Ilaria SalisNuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, in onda alle 21:25 su Rete 4 ... corrieredellumbria.it

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