Una donna è stata trovata senza vita in una piscina naturale situata in una zona isolata dell’isola di Gran Canaria. La scoperta è stata fatta casualmente dalla polizia durante un controllo in quella località remota. La notizia ha suscitato scalpore, con le telecamere che hanno mostrato la scena e i dettagli del ritrovamento. Le forze dell’ordine stanno ora svolgendo le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Un ritrovamento da brividi, di quelli che trasformano una notizia locale in un caso che rimbalza ovunque: una donna è stata trovata morta in una piscina naturale sull’isola di Gran Canaria, in un punto isolato e difficile da raggiungere. Stando alle prime informazioni, la scoperta risale al 6 marzo dello scorso anno e ha fatto scattare subito l’allarme tra autorità e media. Secondo quanto ricostruito, il corpo era in condizioni tali da rendere tutto più complicato e inquietante: la donna era nuda dalla vita in giù e si trovava lì, probabilmente, da almeno tre settimane. Nessun documento, nessun oggetto personale, nessun dettaglio immediato capace di dire chi fosse e cosa fosse successo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È morta”. Tv sotto shock, il suo cadavere trovato per caso dalla polizia

“È morta”. Tv sotto choc, il suo cadavere trovato per caso dalla poliziaLe indagini sono partite da un ritrovamento tanto inquietante quanto misterioso, avvenuto in un luogo difficile da raggiungere e rimasto per giorni...

“Trovata morta così”. Il mondo della tv sotto shock: tragico annuncioUn set televisivo, per quanto organizzato nei minimi dettagli, può trasformarsi in pochi istanti in un luogo segnato da silenzi e preoccupazione.

Multi SubHe came for fish. He got a criminal empire. Best career change.

Temi più discussi: Trovata agonizzante sotto casa e poi morta. Fu un incidente; VIDEO | Donna trovata morta in casa, schiacciata da scatoloni e oggetti accumulati per anni; Morta Lorenza Licenziati conduttrice tv molto nota a Napoli in Campania, Ha combattuto con tutte le forze; Modena sotto shock: è morta a 10 anni Nina Rivetti, nipote del presidente Carlo.

Come è morta e che malattia aveva Lorenza Licenziati? Addio alla conduttrice tvMorta Lorenza Licenziati dopo una lunga malattia: ecco cosa si sa sulle cause della morte e il ricordo dei figli e del pubblico ... tag24.it

Morta all'improvviso concorrente del noto programma tv, interrotte le ripreseIl noto programma che conta fans in tutto il mondo ha interrotto le riprese improvvisamente per un lutto. Scopriamo chi è la sfortunata vittima e le decisioni della produzione in merito. notizie.it

Graziella Nannavecchia, morta a 43 anni dopo aver perso i gemelli: il dramma di Pasquetta in provincia di Brindisi - facebook.com facebook

“Aprile è il mese più crudele… genera lillà dalla terra morta.” – T.S. Eliot #AprileFestaVagabonda a #SalaLettura x.com