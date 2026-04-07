Droga e gatti pregiati in canonica | il paese si mobilita per don Mario

In un paese vicino a Ivrea, il parroco e abate di un’abbazia è stato sottoposto a indagine dalla procura dopo il ritrovamento di sostanze stupefacenti e di alcuni gatti di pregio all’interno della canonica. La scoperta ha attirato l’attenzione della comunità, che si è mobilitata per esprimere solidarietà e chiedere chiarimenti sulle circostanze dell’accaduto. La vicenda è ora al centro di indagini ufficiali.

Don Mario Viano, parroco di Bosconero e abate dell’Abbazia di Fruttuaria, è finito sotto indagine della procura di Ivrea dopo il ritrovamento di stupefacenti e animali in canonica. La comunità locale si mobilita ora per difendere il sacerdote di 39 anni, accusato di spaccio. L’intervento dei carabinieri ha rivelato la presenza di 200 grammi di marijuana all’interno dell’abitazione del prete. Oltre alla droga, i militari hanno trovato un serpente e numerosi esemplari di gatti di razza, tra cui Ragdoll e Maine Coon, definiti pregiati e costosi. Il sacerdote è attualmente scomparso dai radar. Le informazioni disponibili suggeriscono che si sia spostato presso l’abitazione dei genitori, presumibilmente nella zona di Rivalta, mentre a Bosconero l’assenza viene giustificata ai più giovani con motivi di salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Droga e gatti pregiati in canonica: il paese si mobilita per don Mario Don Mario Viano scomparso da 15 giorni: il mistero dei gatti di razza e della droga in canonicaDa oltre due settimane non si hanno più notizie di don Mario Viano, parroco 39enne del Canavese, al centro di una vicenda dai contorni ancora incerti... Gatti di razza, un serpente e droga nella canonica di Bosconero: don Mario sparisce nel nulla prima di Pasqua dopo il blitz dei carabinieri, indaga la ProcuraUna parrocchia senza guida nel momento più importante dell’anno liturgico, un’indagine della Procura e un blitz delle forze dell’ordine nei luoghi... Argomenti più discussi: Marijuana e gatti pregiati in chiesa: il giallo di don Viano, sparito da due settimane nel Canavese; Don Mario Viano scomparso da 15 giorni. I 26 gatti pregiati e la marijuana in canonica: il giallo del parroco 39enne. Don Mario Viano scomparso da 15 giorni. I 26 gatti pregiati e la marijuana in canonica: il giallo del parroco 39enneDa circa due settimane non si hanno più notizie di Don Mario Viano, parroco 39enne del Canavese finito al centro di una vicenda che ha scosso due comunità piemontesi, Bosconero e ... leggo.it Gatti di razza, un serpente e droga nella canonica di Bosconero: don Mario sparisce nel nulla prima di Pasqua dopo il blitz dei carabinieri, indaga la ProcuraDon Mario Viano irreperibile dopo il ritrovamento di 26 gatti di razza e 200 grammi di marijuana nella canonica ... ilfattoquotidiano.it Vieni intercettato mentre parli di mattonelle. Gli inquirenti pensano che ti stia riferendo a partite di droga. E invece stai soltanto parlando di lavoro, perché ti occupi di edilizia. E sei innocente. La nuova puntata della rubrica "Giustiziati" per il quotidiano "La Ragi x.com In casa aveva quasi un etto e mezzo di cocaina ma evita il carcere perché deve sottoporsi a un intervento. È successo a Sulmona #LAquila #Droga - facebook.com facebook