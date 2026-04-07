A Pontedera, nel reparto di pediatria dell’ospedale Lotti, si è svolta una cerimonia dedicata ai bambini ricoverati durante le festività pasquali. Il Nucleo Anc PC 18 ha consegnato loro uova di cioccolato, portando un momento di allegria e conforto a chi trascorre le festività in ospedale. L’evento ha visto la partecipazione di volontari e bambini, creando un’atmosfera di condivisione e speranza.

PONTEDERA Un cerimonia piena di dolci sorprese e sorrisi è stata promossa dal Nucleo Anc PC 18 che ha visto la consegna delle uova pasquali ai bambini ricoverati al reparto di pediatria dell’ospedale Lotti di Pontedera, costretti a trascorrere le festività in ospedale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la polizia locale, con la partecipazione delle Sezioni Anc di Pontedera e Ponsacco e con il contributo del Centro Medico Era Studi di Pontedera, ha rappresentato un momento di vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Un gesto simbolico che ha portato un sorriso e un breve momento di serenità all’interno del reparto.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dolci sorprese in pediatria. Consegnate le uova di Pasqua

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