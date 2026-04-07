Dalla 5 alla 8 così il Super Hybrid System sostiene le ambizioni di Jaecoo

Da webmagazine24.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 all'8, il sistema ibrido avanzato supporta le ambizioni del marchio Jaecoo. Secondo quanto riportato, il mercato italiano mostra ancora una certa lentezza nel passaggio verso i veicoli completamente elettrici. La richiesta si concentra su soluzioni ibride che combinano motori tradizionali ed elettrici, preferite da molti consumatori che cercano un'alternativa più flessibile e praticabile. Questo scenario si inserisce in un quadro di transizione verso la mobilità sostenibile.

(Adnkronos) – Alla richiesta del mercato – che in Italia sull'elettrico puro ancora si muove con una certa diffidenza – Jaecoo risponde aggiornando la propria gamma con versioni Full hybrid e plug-in per i modelli in gamma, affiancando questa proposta con soluzioni commerciali destinate a sostenere le ambizioni per l'anno in corso. Con le 3.535. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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