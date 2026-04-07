Colombe dimenticate e uova a metà | il vero lusso dopo Pasqua è non buttare nulla

Dopo Pasqua, molte case si trovano con tavoli ancora pieni di cibi, pacchi di uova e resti di colombe. È un appuntamento ricorrente vedere alimenti lasciati intatti o parzialmente consumati, che spesso finiscono per essere gettati via. Questa consuetudine si ripete ogni anno, mostrando quanto spesso si sprechi cibo anche in occasioni di festività. In questo scenario, il vero

Ogni anno finisce nello stesso modo, con la tavola ancora piena, i pacchi aperti a metà e quella sensazione sottile — quasi inevitabile — di aver accumulato più di quanto si riuscirà davvero a consumare, tra colombe che perdono freschezza giorno dopo giorno e uova di cioccolato che restano lì, integre o appena scalfite, come se il loro tempo fosse già passato. Non è solo una dinamica domestica, ma una fotografia molto precisa di un comportamento collettivo, perché proprio durante le festività lo spreco si normalizza, si diluisce dentro l’abbondanza e finisce per non essere più percepito come un problema reale, nonostante continui a muovere numeri enormi — oltre 7 miliardi di euro l’anno nel caso italiano — che raccontano quanto il cibo sia ancora, troppo spesso, un valore sottovalutato. 🔗 Leggi su Panorama.it

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